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На фронте за сутки уничтожены 1170 российских солдат, 74 дрона и РСЗО, - ВСУ

Пятница 06 сентября 2024 07:13
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На фронте за сутки уничтожены 1170 российских солдат, 74 дрона и РСЗО, - ВСУ Фото: армия РФ потеряла за сутки около 1200 солдат и много техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 5 на 6 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 артиллерийских систем и средство ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 622 720 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 8631 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 878 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 17 745 (+20) ед;
  • РСЗО - 1178 (+1) ед;
  • средства ПВО - 941 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) ед;
  • крылатых ракет - 2587 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) ед;
  • специальной техники - 3037 (+13) ед.

На фронте за сутки уничтожены 1170 российских солдат, 74 дрона и РСЗО, - ВСУ

Напомним, по данным ISW, за последние сутки ВСУ восстановили позиции в одном из районов Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в районе Купянска и Часового Яра.

По данным Генштаба, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении в Донецкой области.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитникам удалось остановить продвижение россиян в районе Покровска.

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