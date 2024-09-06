На фронте за сутки уничтожены 1170 российских солдат, 74 дрона и РСЗО, - ВСУ
За последние сутки с 5 на 6 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 артиллерийских систем и средство ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 622 720 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 8631 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 16 878 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 17 745 (+20) ед;
- РСЗО - 1178 (+1) ед;
- средства ПВО - 941 (+1) ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) ед;
- крылатых ракет - 2587 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) ед;
- специальной техники - 3037 (+13) ед.
Напомним, по данным ISW, за последние сутки ВСУ восстановили позиции в одном из районов Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в районе Купянска и Часового Яра.
По данным Генштаба, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении в Донецкой области.
В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитникам удалось остановить продвижение россиян в районе Покровска.
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