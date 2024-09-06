На фронте за сутки уничтожены 1170 российских солдат, 74 дрона и РСЗО, - ВСУ

За последние сутки с 5 на 6 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 артиллерийских систем и средство ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, за последние сутки ВСУ восстановили позиции в одном из районов Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в районе Купянска и Часового Яра.

По данным Генштаба, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении в Донецкой области.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитникам удалось остановить продвижение россиян в районе Покровска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.