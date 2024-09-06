ЗСУ відновили позиції під Липцями, ворог просунувся у Херсонській області: карти ISW

Українські захисники відновили позиції на півночі Харківської області, та продовжують операцію у Курській області. При цьому на фронті фіксується просування російських окупантів у Херсонській області, а також в районі Часового Яру та на південний схід від Куп'янська.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 6 вересня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися в південно-східному районі виступу ЗСУ в Курській області, а війська РФ відновили обмежені позиції в північній частині виступу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, демонструють дії ЗСУ на південь від Спального (на південний схід від Суджі), та можуть вказувати на те, що українські сили просунулися в цьому районі, йдеться у звіті.

Додаткові геолокаційні кадри від 1 вересня показують, як війська РФ діють на північ від Погребків (на північний захід від Суджі), і можуть вказувати на те, що війська РФ незначно просунулися в цьому районі.

У Міноборони РФ та російські "воєнкори" заявляли 5 вересня, що ЗСУ продовжують атакувати поблизу Коренево, біля Ольговки, Малої Локні, Камишівки, Мар'євки, Черкаського Поріччя та Борків.

Експерти ISW додають, що влада РФ продовжує залучати нові добровольчі підрозділи територіальної оборони для реагування на операцію ЗСУ у Курській області.

Міноборони РФ та адміністрація Бєлгородської області 5 вересня офіційно оголосили про створення добровольчого загону "БАРС-Бєлгород", який займеться охороною об’єктів інфраструктури, проведенням заходів з боротьби з безпілотниками, виявленням українських ДРГ, евакуацією цивільного населення та "забезпеченням безпеки" у регіоні.

Також у Міноборони РФ розповідали, що наразі особовий склад "БАРС-Бєлгород" проходить навчання.

Перед тим в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов 29 серпня публічно оголосив про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ", який буде "забезпечувати безпеку" у регіоні під час українського вторгнення.

Раніше речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев зазначав, що російська влада формує добровольчий загін "БАРС-Брянськ" для оборони також у Брянській області.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України нещодавно відновили позиції на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на північний схід від Липців.

5 вересня російські загарбники продовжували атакувати біля Глибокого та поблизу Вовчанська.

В ОТУ "Харків" ЗСУ повідомили, що особовий склад російського 7-го мотострілецького полку, який діє поблизу Лук'янців, відчуває нестачу питної води та відмовляється виконувати деякі невизначені операції.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що війська РФ незначно просунулися на північний захід від Піщаного.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Синьківки, Табаївки, Глушківки, Кругляківки, Берестового, Андріївки, М'ясожарівки, Лозової, біля Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового та біля Торського 4 і 5 вересня.

Операція №3 - Донецька область

Повідомляється, що 5 вересня війська РФ просунулися в Сіверському напрямку, але жодних підтверджених успіхів у цьому районі не досягли.

Російські "воєнкори" стверджували, що є повідомлення про захоплення військами РФ Переїзного (на південь від Сіверська), хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Війська РФ 4 і 5 вересня продовжували наступальні дії в районі Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Спірного.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Часового Яру, і 5 вересня продовжили наступ у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що загарбники просунулися на захід від Кліщіївки вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас.

Війська РФ 4 і 5 вересня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та в напрямку Предтечине та Іванопілля.

5 вересня російські окупанти продовжили наступ на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до 600 метрів у Дружбі, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські загарбники 4 і 5 вересня продовжували наступальні операції в районі Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку російські окупанти 5 вересня не досягли жодних підтверджених успіхів.

У Міноборони РФ стверджували про захоплення н.п. Завітне (на південний схід від Покровська), хоча в ISW отримали підтвердження того, що путінські війська окупували селище ще станом на 18 серпня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на східну околицю н.п. Селидове, проте експерти Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження.

Російські загарбники 4 і 5 вересня продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Зеленого Поля та Гродівки, а також у районі Українська, Лісівки, Миролюбівки, Михайлівки, Селидового, Миколаївки та Новогродівки.

Український військовий оглядач повідомив, що окупанти значно посилюють удари плануючими бомбами по Покровську, а російський блогер заявив, що війська РФ пошкодили міст уздовж траси Е-50 (Донецьк-Покровськ) у західній частині Покровська 5 вересня.

Російські та українські джерела не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 5 вересня.

"Південна вісь"

4 і 5 вересня російські окупанти продовжували наступ у західній частині Запорізької області поблизу Роботиного та Вербового, а також у напрямку Новоандріївки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Херсонському напрямку. Геолокаційні кадри від 4 вересня показують, що війська РФ захопили позиції на східній частині острова Козулиський у дельті річки Дніпро.

5 вересня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що війська РФ накопичують невизначену кількість систем ППО в окупованому Криму для захисту Керченського мосту від українських безпілотників і ракетних ударів.

Також Плетенчук зазначив, що російським військам, можливо, доведеться покладатися на міст для транспортування матеріальних засобів до окупованого Криму після нещодавніх українських ударів по російських транспортних поромах у порту Кавказ Краснодарського краю.

У Міноборони РФ заявили про знищення 2 українських морських дронів у північно-східній частині Чорного моря в ніч проти 5 вересня, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 вересня розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні поінформували, що найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, разом з тим російські загарбники також активні на Курахівському напрямку.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, Сили оборони зупинили просування росармії біля Покровська. І за останні шість днів на цьому напрямку ворог не просунувся.