На фронті за добу відбулось майже 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Станом на 22:00 п'ятниці, 19 грудня, на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку - ворог 38 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

З початку доби окупанти завдали 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб. Також вони використали для атак 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій українських позицій і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбивали шість атак росіян, одне зіткнення триває й досі. Також вворог здійснив 80 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, з яких один - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни здійснили вісім спроб прорвати оборони українських підрозділів поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямках Ізбицького.

На Куп’янському напрямку РФ чотири рази проводила наступальні дії в напрямку населеного пункту Піщане та в бік Петропавлівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку російські окупанти вісім разів штурмували позиції Сил оборони у бік Дробишевого, Ставок, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману та в районі населеного пункту Шандриголове.

На Слов’янському напрямку оборонці відбили шість ворожих штурмів - росіяни намагалися просуватися у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку протягом доби боєзіткнень не відбулося.

На Костянтинівському напрямку росіяни 19 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки. Один бій триває дотепер.

На Покровському напрямку протягом доби окупанти 38 разів атакували позиції ЗСУ. Ворог атакував у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Ново Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. Наразі ще тривають три бойові зіткнення.

На цьому напрямку сьогодні знешкоджено 106 окупантів, з яких 66 - безповоротно. Крім того, українські захисники знищили шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 26 безпілотників, дев’ять одиниць спецтехніки, одне укриття особового складу та три склади боєприпасів ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та одинадцять укриттів противника.

На Олександрівському напрямку росіяни десять разів намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Підгаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог 11 разів атакував позиції оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі бойових зіткнень не зафіксовано.