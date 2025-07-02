На фронті за добу відбулось більше 170 зіткнень: Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 1 липня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільше росіяни тиснули на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога", - пише Генштаб.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 16 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.
На Сіверському напрямку росіяни вісім разів атакували в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку українські бійці відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.
На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили більше 1,022 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1,11 тисячі одиниць. Також Сили оборони уразили:
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