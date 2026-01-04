На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Як повідомили в Генштабі, вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районах населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Никифорівки.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 36 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Дорожнянка та в напрямку Добропілля, Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.