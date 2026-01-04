На фронте за сутки - более 200 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

Как сообщили в Генштабе, вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 2702 обстрела, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4812 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Железнодорожное, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Белогорье Запорожской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательные действия захватчиков в районах населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Никифоровки.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Иванополье, Берестка и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Уют, Филиал и в сторону Белицкого, Сергеевки, Кучерова Яра.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Ялта, Вороное, Вишневое, Сладкое, Злагода и Рыбное и в сторону населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 36 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Успеновка, Дорожнянка и в направлении Доброполья, Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Степного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.