На фронті за добу майже 90 боїв, понад третина на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 18 січня, на фронті від початку доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів:

Тимофіївка Харківської області;

Залізний Міст Чернігівської області;

Попівка, Соснівка та Прогрес Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Глушківка зазнала удару КАБом.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру та Ступочок. На Маркове ворог скинув два КАБи.

На Торецькому напрямку відбулося 16 ворожих атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські воїни вже відбили 10 з них, бої тривають

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 12 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Одрадне, Розлив, Веселе та Темирівку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій наших військ в районі Новоданилівки.

Один раз безрезультатно ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили п’ять атак загарбницьких військ, на даний час тривають три боєзіткнення. Ворог завдав 224 артилерійських ударів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій від початку доби не проводив.