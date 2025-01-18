Росіяни знову втратили багато солдат і техніки на фронті: Генштаб оновив дані за добу

За останню добу з 17 на 18 січня, Росія втратила на фронті 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 ББМ, 21 артсистему та 69 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір 18 січня, на фронті від початку доби відбулося 155 бойових дій. Найгарячішим залишався Покровський напрямок, де впродовж попередньої доби ворог спробував 64 рази атакувати позиції Сил оборони України. До того моменту 49 штурмом було відбито на напрямку, ще 15 тривали.

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