Росіяни знову втратили багато солдат і техніки на фронті: Генштаб оновив дані за добу
Фото: ЗСУ продовжують знищувати техніку противника (Getty Images)
За останню добу з 17 на 18 січня, Росія втратила на фронті 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 ББМ, 21 артсистему та 69 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 817 160 (+1340) осіб;
- танків - 9803 од.;
- бойових броньованих машин - 20 394 (+13) од.;
- артилерійських систем - 22 040 (+21) од.;
- РСЗВ - 1262 од.;
- засоби ППО - 1046 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 579 (+13) од.;
- крилатих ракет - 3049 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 325 (+69) од.;
- спеціальної техніки - 3699 од.
Нагадаємо, що станом на вечір 18 січня, на фронті від початку доби відбулося 155 бойових дій. Найгарячішим залишався Покровський напрямок, де впродовж попередньої доби ворог спробував 64 рази атакувати позиції Сил оборони України. До того моменту 49 штурмом було відбито на напрямку, ще 15 тривали.
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