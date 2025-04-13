На фронті за добу майже 120 боїв, третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 143 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1235 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 38 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.



"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 196 осіб вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, вісім розвідувальних БпЛА, 13 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку, десять терміналів супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА окупантів. Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Чотири рази ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського та Нового.

Тривають два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося шість ворожих атак. Ворог атакує в районі Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки, 11 атак зупинено Силами оборони, чотири - тривають.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 11 атак в районах Новополя та Привільного, Вільного Поля та Шевченка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Червоне, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків. Ворог завдав авіаударів в районах Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед, крім того, завдав авіаційного удару по Іванівці.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, де наші війська за сьогодні відбили 18 атак противника. Російські загарбники завдали 32 авіаударів, застосувавши 53 керовані авіабомби, та здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

