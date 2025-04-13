На фронте за сутки почти 120 боев, треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 93 авиационных ударов, применив две ракеты и 143 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1235 дронов-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 38 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиация агрессора нанесла авиаудары КАБами по Новой Полтавке.



"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 196 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три миномета, восемь разведывательных БпЛА, 13 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, одну самоходную артиллерийскую установку, десять терминалов спутниковой связи и два пункта управления БпЛА оккупантов. Также украинские защитники поразили танк, автомобиль, пушку и боевую бронированную машину врага", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

Четыре раза враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 20 российских атак в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского и Нового.

Продолжаются два боестолкновения в районе Верхнекаменского на Северском направлении.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло шесть вражеских атак. Враг атакует в районе Часового Яра и Предтечино. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 15 вражеских атак в районах Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки, 11 атак остановлено Силами обороны, четыре - продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили шесть вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 11 атак в районах Новополя и Привольного, Свободного Поля и Шевченко. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Красное, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три атаки захватчиков в районах Степного, Щербаков и Малых Щербаков. Враг нанес авиаудары в районах Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед, кроме того, нанес авиационный удар по Ивановке.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска за сегодня отбили 18 атак противника. Российские захватчики нанесли 32 авиаудара, применив 53 управляемые авиабомбы, и осуществили 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.