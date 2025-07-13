На фронті за добу майже 100 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Ворожі обстріли

Сьогодні від артилерійських обстрілів РФ постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти:

Гай Чернігівської області;

Клюси, Угроїди, Миропільське, Прогрес, Мар’їне Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив сім наступальних дій, на даний час одне боєзіткнення триває. Противник завдав шести авіаударів, загалом скинув 13 керованих бомб, та здійснив 133 обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурмових дії ворога поблизу Вовчанська та Зеленого.

Противник з початку доби чотири рази атакував на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. На даний час точиться бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Ще три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На даний час на Краматорському напрямку відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмових дій на позиції наших захисників у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки. Українські підрозділи відбили сім атак, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 42 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 35 атак ворожих підрозділів.

На Новопавлівському напрямку загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне та Вільне Поле. Наші воїни вже відбили п’ять атак. Бої не вщухають.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи двічі починали рух на позиції українців, намагались просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники відбили три штурмові дії окупантів.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.