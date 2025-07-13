На фронте за сутки почти 100 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

Вражеские обстрелы

Сегодня от артиллерийских обстрелов РФ пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты:

Гай Черниговской области;

Клюсы, Угроиды, Миропольское, Прогресс, Марьино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил семь наступательных действий, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Противник нанес шесть авиаударов, всего сбросил 13 управляемых бомб, и совершил 133 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурмовых действия врага вблизи Волчанска и Зеленого.

Противник с начала суток четыре раза атаковал на Купянском направлении в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Еще три атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки.

В настоящее время на Краматорском направлении состоялся один вражеский штурм. Враг атаковал в сторону Ступочек.

На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки. Украинские подразделения отбили семь атак, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 42 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 35 атак вражеских подразделений.

На Новопавловском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное и Свободное Поле. Наши воины уже отбили пять атак. Бои не утихают.

На Ореховском направлениизахватнические подразделения дважды начинали движение на позиции украинцев, пытались продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили три штурмовые действия оккупантов.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.