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На фронте за сутки 130 боев: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Четверг 24 июля 2025 23:44
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На фронте за сутки 130 боев: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 24 июля, на фронте произошло 130 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что российские захватчики нанесли один ракетный и 54 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 91 управляемую бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 156 дронов-камикадзе и осуществили 3 821 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили 15 атак противника. Также враг нанес шесть авиаударов, применив при этом семь управляемых авиабомб, и совершил 190 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское - все вражеские атаки были отбиты.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северском направлении продолжается бой вблизи Григорьевки.

Одна атака противника была отбита на Краматорском направлении - в районе Белой Горы.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия противника сосредоточены неподалеку Торецка, Русиного Яра, в направлениях Александро-Шультино и Катериновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

С начала суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, а также в направлении населенных пунктов Владимировка и Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 67 оккупантов, из которых 49 - безвозвратно.

На Новопавловском направленииукраинские подразделения остановили 14 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Воскресенка - в направлении Темировки и Александрограда. Еще четыре боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были обстреляны районы населенного пункта Железнодорожное. Наступательных действий противника не зафиксировано.

На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны, кроме того - нанес авиаудар по населенным пунктам Херсон и Николаевка.

На других направлениях существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Потери армии РФ

Напомним, что за сутки, с 23 на 24 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 86 дронов и 96 единиц автотехники.

Отметим, что потери армии РФ с начала полномасштабной войны превышают 1 млн человек.

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