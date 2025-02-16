На фронті за день вдвічі зросла кількість боїв: оновлені карти від Генштабу

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. Минулої доби було зафіксовано 112 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку.

Українські воїни за добу ліквідували ще 1730 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 858 тисяч солдатів.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася.

Як змінюється ситуація на фронті і що відбувається з наступом Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.