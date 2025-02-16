На фронті за день вдвічі зросла кількість боїв: оновлені карти від Генштабу

На фронті за минулу добу зафіксовано 261 бойове зіткнення. Це понад у двічі більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупанта.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.

Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

Ворог здійснив 19 атак на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське.



На Покровському напрямку українські захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки.

Вісім безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.



Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.