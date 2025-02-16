На фронте за день вдвое возросло количество боев: обновленные карты от Генштаба
На фронте за минувшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение. Это более чем в два раза больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупанта.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.
Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосиново на Купянском направлении, где за сутки произошло 39 атак оккупантов.
За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва.
Десять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 29 раз в районах Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра.
Враг совершил 19 атак на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Крымское.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.
Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленовка, Разлив, Новый Комар, Новоселка и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.
Восемь безрезультатных попыток идти вперед осуществили россияне на Приднепровском направлении.
За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 33 авиационных удара, сбросив 49 управляемых бомб, и совершил 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.
На Гуляйпольском направлении захватчики активных наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуация на фронте
Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта. За прошедшие сутки было зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.
Украинские воины за сутки ликвидировали еще 1730 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже более 858 тысяч солдат.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась.
Как меняется ситуация на фронте и что происходит с наступлением России - в материале РБК-Украина.
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