На фронті - 194 боїв. Найбільша кількість штурмів на Курахівському і Покровському напрямках

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 11 грудня.

Російські обстріли

З початку доби російські загарбники завдали 15 авіаційних та 2 ракетних удари, застосували для обстрілів 24 керовані авіабомби та 2 ракети.

Крім того, ворог застосував при ударах 407 дронів-камікадзе, здійснив близько трьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій Сил оборони України.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що ЗСУ спрямовують зусилля "на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу".

На Харківському напрямку окупанти 6 разів безуспішно штурмували позиції ЗСУ в районах н.п. Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку ворог 14 разів ворог атакував укріплення Сил оборони в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового. Зараз ще точаться 3 бої.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак противника поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 1 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій в районі н.п. Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку загарбники провели 2 невдалі спроби просунутися вперед поблизу н.п. Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку окупанти 5 разів штурмували позиції ЗСУ у районах Торецька. Наразі тривають 2 боєзіткнення. Ворожих авіаударів зазнали н.п. Кримське та Петрівка - на них росіяни скинули 3 керовані бомби.

На Покровському напрямку противник атакував позиції ЗСУ за підтримки бомбардувальної авіації. Впродовж дня ворог здійснив тут 39 наступальних дій.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ", - передали в Генштабі.

Воїни Сил оборони тримають рубежі, та відбили 36 ворожих атак. Ще тривають 3 боєзіткнення.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 187 та поранили 239 окупантів. Знищено один міномет, одну переносну станцію радіоелектронної боротьби та вісім одиниць автомобільної техніки росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку вже відбулося 47 боїв. Ворог намагався просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

"Наші оборонці на даному напрямку ліквідували 68 та поранили 122 окупантів, до того ж знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки ворога. До того ж пошкоджено ворожий танк та чотири бойові броньовані машини", - йдеться у звіті військового командування.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили 19 ворожих атак в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Наразі ще точиться 1 бій.

У Генштабі зазначили, що під час наступальних дій росіяни активно застосовували авіацію по районах н.п. Комар та Розлив (скинули 10 КАБів).

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив атак.

На Оріхівському напрямку воїни ЗСУ відбили 1 ворожу атаку поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські окупанти провели 2 невдалі штурми.

На Курському напрямку воїни ЗСУ відбили 21 ворожий штурм. Крім того, противник тут завдав 316 артилерійських обстрілів по н.п. області та позиціях Сил оборони України.

У Генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.