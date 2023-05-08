Frontex продовжить польоти над Чорним морем після провокації РФ, - ЗМІ

Прикордонна агенція ЄС Frontex продовжить польоти над Чорним морем після того, як російський Су-35 перехопив польський патрульний літак.

Як повідомляє РБК-Україна , про це EUobserver заявили в агентстві.

При цьому неназваний співробітник агентства розповів, що після інциденту Румунія у якості запобіжного засобу скоротила зону польотів операції так, щоб вона пролягала ближче до її берега.

"Разом з румунською владою ми оцінюємо наші плани патрулювання, щоб забезпечити безпеку наших екіпажів", - наводить видання заяву Frontex.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 травня, російський Су-35 робив небезпечні маневри над Чорним морем навколо польського гвардійського літака L410 Turbolet.

Після цього Frontex призупинила польоти над Чорним морем, доки румунська сторона не буде впевнена у безпеці їх відновлення.

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