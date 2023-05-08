Frontex продолжит полеты над Черным морем после провокации РФ, - СМИ

Пограничное агентство ЕС Frontex продолжит полеты над Черным морем после того, как российский Су-35 перехватил польский патрульный самолет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом EUobserver заявили в агентстве.

При этом неназванный сотрудник агентства рассказал, что после инцидента Румыния в качестве меры предосторожности сократила зону полетов операции так, чтобы она пролегала ближе к ее берегу.

"Вместе с румынскими властями мы оцениваем наши планы патрулирования, чтобы обеспечить безопасность наших экипажей", - приводит издание заявление Frontex.

Напомним, в пятницу, 5 мая, российский Су-35 совершал опасные маневры над Черным морем вокруг польского гвардейского самолета L410 Turbolet.

После этого Frontex приостановила полеты над Черным морем, пока румынская сторона не будет уверена в безопасности их возобновления.

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