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Frontex продолжит полеты над Черным морем после провокации РФ, - СМИ

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Понедельник 08 мая 2023 22:44
Frontex продолжит полеты над Черным морем после провокации РФ, - СМИ Иллюстративное фото: Frontex продолжит полеты над Черным морем после провокации РФ (flickr by Gilles MOTUT)
Автор: Иван Носальский

Пограничное агентство ЕС Frontex продолжит полеты над Черным морем после того, как российский Су-35 перехватил польский патрульный самолет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом EUobserver заявили в агентстве.

"Вместе с румынскими властями мы оцениваем наши планы патрулирования, чтобы обеспечить безопасность наших экипажей", - приводит издание заявление Frontex.

При этом неназванный сотрудник агентства рассказал, что после инцидента Румыния в качестве меры предосторожности сократила зону полетов операции так, чтобы она пролегала ближе к ее берегу.

Напомним, в пятницу, 5 мая, российский Су-35 совершал опасные маневры над Черным морем вокруг польского гвардейского самолета L410 Turbolet.

После этого Frontex приостановила полеты над Черным морем, пока румынская сторона не будет уверена в безопасности их возобновления.

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