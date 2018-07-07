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Frontex предупредила о новых маршрутах беженцев в Европу

НовостиОбщество    07.07.2018 - 19:58
Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)
Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)

Все больше беженцев проникает в страны Евросоюза из Марокко в Испанию

Европейская погранслужба Frontex назвала новый маршрут поступления беженцев в Европу. Об этом передает DW.

Так, директор погранслужбы Фабриче Леджери сказал, что все больше беженцев проникает в страны Евросоюза по маршруту из Марокко в Испанию.

"Если вы меня спросите, что вызывает у меня на данный момент наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания", - отметил Леджери.

По его словам, только в июне число случаев нелегального пересечения испанской границы беженцами из стран Африки достигало шести тысяч. Примерно половина из них марокканцы, остальные мигранты - выходцы из Западной Африки.

"Если цифры на этом направлении продолжат столь же интенсивно расти, как в последнее время, этот маршрут станет ключевым", - заявил глава Frontex.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что в 2017 году на побережье Испании высадились свыше 22 тыс. 400 беженцев. Это почти в три раза больше, чем в 2016 году.

Напомним, в Германии "большая коалиция" договорилась об ужесточении миграционной политики.

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Теги публикации: миграция, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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