Frontex предупредила о новых маршрутах беженцев в Европу

Все больше беженцев проникает в страны Евросоюза из Марокко в Испанию

Европейская погранслужба Frontex назвала новый маршрут поступления беженцев в Европу. Об этом передает DW.

Так, директор погранслужбы Фабриче Леджери сказал, что все больше беженцев проникает в страны Евросоюза по маршруту из Марокко в Испанию.

"Если вы меня спросите, что вызывает у меня на данный момент наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания", - отметил Леджери.

По его словам, только в июне число случаев нелегального пересечения испанской границы беженцами из стран Африки достигало шести тысяч. Примерно половина из них марокканцы, остальные мигранты - выходцы из Западной Африки.

"Если цифры на этом направлении продолжат столь же интенсивно расти, как в последнее время, этот маршрут станет ключевым", - заявил глава Frontex.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что в 2017 году на побережье Испании высадились свыше 22 тыс. 400 беженцев. Это почти в три раза больше, чем в 2016 году.

Напомним, в Германии "большая коалиция" договорилась об ужесточении миграционной политики.