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Интервью

В Германии "большая коалиция" договорилась об ужесточении миграционной политики

НовостиПолитика    06.07.2018 - 08:47
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Коалиция решила, что дела мигрантов, зарегистрированных не в Германии, должны рассматривать в ускоренном порядке

В Германии "большая коалиция" (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и  Социал-демократическая партия Германии) договорилась об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, основная дискуссия по вопросу миграционной политики развернулась вокруг беженцев, у которых местом первоначальной регистрации является не Германия, а другие страны ЕС.

Так, коалиция решила, что их дела должны рассматриваться в ускоренном порядке. Было принято решение об ускоренном рассмотрении их дел. На период рассмотрения мигрантов размещают в специальных местах, а не в коммунам. Рассматривая дела таких мигрантов планируется установить, какая страна отвечает за них согласно Дублинскому соглашению. Отмечается, что Дублинское соглашение предусматривает, что рассмотрение прошений об убежище ложится на страну первоначальной регистрации.

"Право на убежище не предусматривает право на выбор европейской страны, в которой желательно получить убежище", - говорится в документе.

Так, мигранты, которые уже подали прошение об убежище в других странах ЕС будут высланы  в соответствующие страны. Исключением является наличие спецсоглашения, заключенного с мигрантами, если его нет, мигрантов планируют останавливать на границе.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов.

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Теги публикации: Коалиция, Германия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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