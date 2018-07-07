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Frontex попередила про нові маршрути біженців в Європу

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 19:58
Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)
Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)

Все більше біженців проникає в країни Євросоюзу з Марокко до Іспанії

Європейська прикордонна служба Frontex назвала новий маршрут надходження біженців в Європу. Про це передає DW.

Так, директор прикордонної служби Фабріче Леджері сказав, що все більше біженців проникає в країни Євросоюзу за маршрутом з Марокко до Іспанії.

"Якщо ви мене запитаєте, що викликає у мене на даний момент найбільше занепокоєння, я відповім: Іспанія", - зазначив Леджері.

За його словами, тільки в червні число випадків нелегального перетину іспанського кордону біженцями з країн Африки сягала шести тисяч. Приблизно половина з них марокканці, інші мігранти - вихідці із Західної Африки.

"Якщо цифри на цьому напрямку продовжать настільки ж інтенсивно рости, як останнім часом, цей маршрут стане ключовим", - заявив глава Frontex.

Раніше Міжнародна організація з міграції повідомила, що в 2017 році на узбережжі Іспанії висадилися понад 22 400 тис. біженців. Це майже в три рази більше, ніж в 2016 році.

Нагадаємо, в Німеччині "велика коаліція" домовилася про посилення міграційної політики.

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Теги публікації: миграция, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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