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На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем

Фото: Маси Найем (facebook.com/MasiNayyem)
Автор: Дмитрий Левицкий

В боях с российскими оккупантами получил ранение известный украинских адвокат Маси Найем, который является братом нардепа 8-го созыва Мустафы Найема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского режиссера Олега Сенцова.

"Маси Найем тяжелораненый, везут в больницу", - рассказал режиссер, который также воюет с оккупантами в рядах украинской армии.

О ранении Найема также сообщил Андрей Ставницер. По его информации, адвокат получил ранение в голову. Сейчас его везут в Днепр.

На каком направлении фронта находился Найем не раскрывается. Обстоятельства его ранения также пока неизвестны.

Напомним, британская разведка опубликовала карту войны в Украине по состоянию на 5 июня.

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Мустафа НайемВойна России против Украины