На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм

У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом нардепа 8-го скликання Мустафи Найєма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського режисера Олега Сенцова .

"Масі Найєм важкопоранений, везуть в лікарню", - розповів режисер, який також воює з окупантами в лавах української армії.

Про поранення Найєма також повідомив Андрій Ставніцер. За його інформацією, адвокат отримав поранення в голову. Наразі його везуть у Дніпро.

На якому саме напрямку фронту перебував Найєм не розкривається. Обставини його поранення також поки що невідомі.