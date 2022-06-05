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На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм

Фото: Масі Найєм (facebook.com/MasiNayyem)
Автор: Дмитро Левицький

У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом нардепа 8-го скликання Мустафи Найєма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського режисера Олега Сенцова.

"Масі Найєм важкопоранений, везуть в лікарню", - розповів режисер, який також воює з окупантами в лавах української армії.

Про поранення Найєма також повідомив Андрій Ставніцер. За його інформацією, адвокат отримав поранення в голову. Наразі його везуть у Дніпро.

На якому саме напрямку фронту перебував Найєм не розкривається. Обставини його поранення також поки що невідомі.

Нагадаємо, британська розвідка опублікувала карту війни в Україні станом на 5 червня.

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Мустафа НайемВійна Росії проти України