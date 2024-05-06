Фронт, виробництво зброї і не тільки. Зеленський провів засідання Ставки

Першим на засіданні Ставки обговорювали питання фронту, президент заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

"Він був на передовій, безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики і потреби. Готуємося", - сказав Зеленський.

Також була також доповідь про власне виробництво зброї та комплектацію українських бригад. Президент заявив, що робиться все, щоб дати більше зброї для українських воїнів.

"Окремо обговорили постачання від партнерів: строки постачання і можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика - реальне отримання зброї нашими воїнами", - додав президент.

Візит Сирського на передову

Сьогодні головком ЗСУ повідомив, що останні два дні провів на передовій. Він уточнив, що росіяни ведуть свій головний удар на Курахівському та Покровському напрямках у Донецькій області.

Генерал додав, що українським воїнам необхідно утримати займані рубежі і всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу.