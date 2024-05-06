RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фронт, производство оружия и не только. Зеленский провел заседание Ставки

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский, сегодня, 6 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались поставки и производство вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

Первым на заседании Ставки обсуждали вопросы фронта, президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. 

"Он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся", - сказал Зеленский.

Также был также доклад о собственном производстве оружия и комплектации украинских бригад. Президент заявил, что делается все, чтобы дать больше оружия для украинских воинов. 

"Отдельно обсудили поставки от партнеров: сроки поставки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реальное. Фактическое. За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами", - добавил президент.

Визит Сырского на передовую

Сегодня главком ВСУ сообщил, что последние два дня провел на передовой. Он уточнил, что россияне ведут свой главный удар в Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

Генерал добавил, что украинским воинам необходимо удержать занимаемые рубежи и всеми средствами нанести максимальные потери врагу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныВойна в Украине