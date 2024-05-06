Фронт, производство оружия и не только. Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский, сегодня, 6 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались поставки и производство вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.
Первым на заседании Ставки обсуждали вопросы фронта, президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
"Он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся", - сказал Зеленский.
Также был также доклад о собственном производстве оружия и комплектации украинских бригад. Президент заявил, что делается все, чтобы дать больше оружия для украинских воинов.
"Отдельно обсудили поставки от партнеров: сроки поставки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реальное. Фактическое. За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами", - добавил президент.
Сегодня главком ВСУ сообщил, что последние два дня провел на передовой. Он уточнил, что россияне ведут свой главный удар в Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.
Генерал добавил, что украинским воинам необходимо удержать занимаемые рубежи и всеми средствами нанести максимальные потери врагу.
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