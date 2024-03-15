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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фронт та удари дронами по Росії. Зеленський розповів про важливі наради з військовими

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час першої наради Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, який сьогодні, 15 березня, повернувся з Авдіївського напрямку. Останній розповів про ситуацію на напрямку, а також на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії. 

Під час другої наради були присутні: 

  • начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич; 
  • міністр оборони Рустем Умєров; 
  • заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський. 

Було визначено найуразливіші місця ворога, де наші воїни можуть завдати йому найбільшої шкоди. 

"І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", - додав президент. 

 

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Третю нараду президент провів з представниками Кабінету міністрів, оборонно-промислового комплексу й інших відомств. Вона стосувалась виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - заявив Зеленський. 

Ситуація на фронті 

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень. Агресор намагається штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та Запорізької області. Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.

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