Фронт та удари дронами по Росії. Зеленський розповів про важливі наради з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Під час першої наради Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, який сьогодні, 15 березня, повернувся з Авдіївського напрямку. Останній розповів про ситуацію на напрямку, а також на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії.
Під час другої наради були присутні:
Було визначено найуразливіші місця ворога, де наші воїни можуть завдати йому найбільшої шкоди.
"І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", - додав президент.
Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Третю нараду президент провів з представниками Кабінету міністрів, оборонно-промислового комплексу й інших відомств. Вона стосувалась виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.
"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - заявив Зеленський.
В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень. Агресор намагається штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.
Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та Запорізької області. Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.
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