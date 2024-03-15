Фронт и удары дронами по России. Зеленский рассказал о важных совещаниях с военными

Во время первого совещания Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, который сегодня, 15 марта, вернулся с Авдеевского направления. Последний рассказал о ситуации на направлении, а также на других ключевых участках фронта. Были согласованы дальнейшие действия.

Во время второго совещания присутствовали:

начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич;

министр обороны Рустем Умеров;

заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский.

Были определены наиболее уязвимые места врага, где наши воины могут нанести ему наибольший вред.

"И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", - добавил президент.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Третье совещание президент провел с представителями Кабинета министров, оборонно-промышленного комплекса и других ведомств. Оно касалось производства высокотехнологичных дронов для проведения операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", - заявил Зеленский.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Агрессор пытается штурмовать позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись на запад от Авдеевки и Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.