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Фронт и удары дронами по России. Зеленский рассказал о важных совещаниях с военными

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных военных совещаний, в ходе которых была обсуждена ситуация на фронте, а также производство дронов для будущих операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время первого совещания Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, который сегодня, 15 марта, вернулся с Авдеевского направления. Последний рассказал о ситуации на направлении, а также на других ключевых участках фронта. Были согласованы дальнейшие действия. 

Во время второго совещания присутствовали: 

  • начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич; 
  • министр обороны Рустем Умеров; 
  • заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский. 

Были определены наиболее уязвимые места врага, где наши воины могут нанести ему наибольший вред. 

"И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", - добавил президент. 

 

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Третье совещание президент провел с представителями Кабинета министров, оборонно-промышленного комплекса и других ведомств. Оно касалось производства высокотехнологичных дронов для проведения операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", - заявил Зеленский. 

Ситуация на фронте 

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Агрессор пытается штурмовать позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись на запад от Авдеевки и Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.

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