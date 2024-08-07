Фронт і ракетна програма. Зеленський поговорив із Сирським та Умєровим

Нагадаємо, що вчора президент України провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Однією із тем обговорень було виробництво ракет в Україні. Зокрема Зеленський зазначив, що рішенням Ставки було направлено додаткове фінансування на українську ракетну програму, у зв'язку з чим ракет власного виробництва в України буде більше.

Зауважимо, що минулого місяця Зеленський заявив, що Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети.

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