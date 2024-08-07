Фронт и ракетные программы. Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Украинский президент сообщил, что сегодня, 7 августа, провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности они обсудили действия и шаги Украины на фронте.

"Детали - позже", - отметил глава государства.

В то же время он отметил, что провел совещание и с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили - ракетную программу Украины.

"Провел совещание и с министром обороны Умеровым по поводу нашей ракетной программы - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее", - добавил Зеленский.