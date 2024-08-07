Фронт и ракетные программы. Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Украина становится сильнее. В частности, в вопросе практической реализации ракетной программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Украинский президент сообщил, что сегодня, 7 августа, провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности они обсудили действия и шаги Украины на фронте.
"Детали - позже", - отметил глава государства.
В то же время он отметил, что провел совещание и с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили - ракетную программу Украины.
"Провел совещание и с министром обороны Умеровым по поводу нашей ракетной программы - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее", - добавил Зеленский.
Напомним, что вчера президент Украины провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Одной из тем обсуждений было производство ракет в Украине. В частности, Зеленский отметил, что решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на украинскую ракетную программу, в связи с чем ракет собственного производства в Украине будет больше.
Отметим, что в прошлом месяце Зеленский заявил, что Украина близится к возможности применять собственные ракеты.
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