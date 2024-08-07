Фронт і ракетна програма. Зеленський поговорив із Сирським та Умєровим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент повідомив, що сьогодні, 7 серпня, провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема вони обговорили дії та кроки України на фронті.

"Деталі - згодом", - зазначив глава держави.

Водночас він зауважив, що провів нараду і з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Обговорили - ракетну програму України.

"Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми - практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими", - додав Зеленський.