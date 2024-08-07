Фронт і ракетна програма. Зеленський поговорив із Сирським та Умєровим
Україна стає сильніша. Зокрема, в питанні практичної реалізації ракетної програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Український президент повідомив, що сьогодні, 7 серпня, провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема вони обговорили дії та кроки України на фронті.
"Деталі - згодом", - зазначив глава держави.
Водночас він зауважив, що провів нараду і з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Обговорили - ракетну програму України.
"Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми - практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що вчора президент України провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Однією із тем обговорень було виробництво ракет в Україні. Зокрема Зеленський зазначив, що рішенням Ставки було направлено додаткове фінансування на українську ракетну програму, у зв'язку з чим ракет власного виробництва в України буде більше.
Зауважимо, що минулого місяця Зеленський заявив, що Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети.
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