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Фронт і ракетна програма. Зеленський поговорив із Сирським та Умєровим

Україна, Середа 07 серпня 2024 20:14
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Фронт і ракетна програма. Зеленський поговорив із Сирським та Умєровим Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна стає сильніша. Зокрема, в питанні практичної реалізації ракетної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент повідомив, що сьогодні, 7 серпня, провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема вони обговорили дії та кроки України на фронті.

"Деталі - згодом", - зазначив глава держави.

Водночас він зауважив, що провів нараду і з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Обговорили - ракетну програму України.

"Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми - практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що вчора президент України провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Однією із тем обговорень було виробництво ракет в Україні. Зокрема Зеленський зазначив, що рішенням Ставки було направлено додаткове фінансування на українську ракетну програму, у зв'язку з чим ракет власного виробництва в України буде більше.

Зауважимо, що минулого місяця Зеленський заявив, що Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети.

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