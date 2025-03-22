Фронт і переговори в Саудівській Аравії. Зеленський провів військовий кабінет у Харкові

У Харкові, 22 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету. Було обговорено ситуацію на фронті та підготовку до зустрічі із США в Саудівській Аравії.

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському - і перебіг операції в Курській області. Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії", - поінформував президент.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова. Крім того, у засіданні взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса. Зокрема, було обговорено наступні теми:

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський теж підтвердив, що українська делегація зустрічатиметься з представниками США в Саудівській Аравії. За його словами, між сторонами триватиме робота над узгодженням переліків об'єктів, які не можуть бути цілями для атак з боку Росії. Водночас, він не виключив, що будуть якісь домовленості про припинення вогню.

Раніше The Washington Post повідомляло, що в понеділок відбудуться «непрямі переговори» між Україною та РФ за посередництва США. Очікується, що зустріч буде присвячена частковому припиненню вогню (щодо енергетики та в Чорному морі). Детальніше про те, як будуть проходити ці переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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