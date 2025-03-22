Фронт и переговоры в Саудовской Аравии. Зеленский провел военный кабинет в Харькове

В Харькове, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета. Была обсуждена ситуация на фронте и подготовка к встрече с США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский отметил, что во время встречи он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Кроме того, в заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса. В частности, были обсуждены следующие темы:

"Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском - и ход операции в Курской области. Также подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии", - проинформировал президент.