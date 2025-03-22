Переговори в Саудівській Аравії: Веніславський назвав цілі України та РФ

У понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії відбудеться "непряма зустріч" делегацій України та РФ. Українська сторона продовжить узгоджувати зі США об'єкти, які не можуть бути цілями Росії, а також можливі домовленості щодо припинення вогню.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН .

"Українська делегація зустрічатиметься з представниками США в Саудівській Аравії, продовжуватимуть узгоджувати перелік об'єктів, які насамперед не можуть бути об'єктами атак з боку Російської Федерації. Такий перелік підготовлений, і наша делегація везе його в Ер-Ріяд. Напевно, будуть ще якісь домовленості щодо припинення вогню, але все залежить від позиції нашого ворога", - сказав він.

Веніславський зазначив, що Україна погодилася на пропозицію американської сторони про повне припинення вогню на 30 днів, а російський диктатор Володимир Путін - ні. Водночас депутат не виключив, що президент США Дональд Трамп може вплинути на Росію.

"Путін намагається тягнути час, він вважає, що це затягування буде грати на руку РФ... Це тактика Путіна. Тому я не виключав би, що дійсно все це перейде в якийсь тривалий процес. Але, з іншого боку, Трамп заявляв про необхідність швидкого припинення вогню. Тому я думаю, що, якщо Росія буде далі використовувати це як алгоритм своєї поведінки, то Трамп може скористатися болючими методами для впливу на Росію", - пояснив Веніславський.