From hero to zero. Перша ракетка світу зганьбилася в іншому виді спорту: відео
Нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Сабаленко не впоралася з футбольним викликом під час промоційних заходів перед WTA Finals-2024. Відео сорому виклала в мережу туніска Онс Жабер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X спортсменки.
26-річна білоруска не поладнала з м'ячем, більшим за тенісний. Першу ракетку світу запросили продемонструвати футбольні навички.
Сабаленко виклик прийняла, але "челендж" провалила. Замість удару в один із отворів у воротах вона поцілила прямісінько в голову дівчині-фотографу. Тенісистка відразу побігла перепросити, але репортер запевнила, що з нею все гаразд.
"Наша номер один у світі Аріна Сабаленко наносить серйозну шкоду в Ер-Ріяді", – підписала відео Жабер, додавши смайлики сміху крізь сльози.
Our world number one @SabalenkaA is doing serious damages in Riyadh pic.twitter.com/Sv9FFNNeWq— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) October 30, 2024
Аріна Сабаленко на WTA Finals-2024
Білоруска приїхала на Підсумковий турнір у статусі першої ракетки світу. Два тижні тому вона обійшла в класифікації польську тенісистку Ігу Свьонтек.
Сабаленко потрапила до "фіолетової" групи змагань. Там її суперницями будуть італійка Жасмін Паоліні, Єлена Рибакіна з Казахстану та китайська спортсменка Чжен Ціньвень. У півфінал проб'ються дві найкращі тенісистки квартету.
Сабаленко вчетверте поспіль вийшла на WTA Finals. Найвищим її досягненням залишається програний француженці Каролін Гарсії фінал 2022 року.
До слова, раніше Людмила Кіченок отримала суперниць на WTA Finals-2024 у парі з Остапенко.
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