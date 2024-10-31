ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

From hero to zero. Перша ракетка світу зганьбилася в іншому виді спорту: відео

Ер-Ріяд, Четвер 31 жовтня 2024 12:59
UA EN RU
From hero to zero. Перша ракетка світу зганьбилася в іншому виді спорту: відео Фото: Аріна Сабаленко не стала би футбольною зіркою (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Сабаленко не впоралася з футбольним викликом під час промоційних заходів перед WTA Finals-2024. Відео сорому виклала в мережу туніска Онс Жабер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X спортсменки.

26-річна білоруска не поладнала з м'ячем, більшим за тенісний. Першу ракетку світу запросили продемонструвати футбольні навички.

Сабаленко виклик прийняла, але "челендж" провалила. Замість удару в один із отворів у воротах вона поцілила прямісінько в голову дівчині-фотографу. Тенісистка відразу побігла перепросити, але репортер запевнила, що з нею все гаразд.

"Наша номер один у світі Аріна Сабаленко наносить серйозну шкоду в Ер-Ріяді", – підписала відео Жабер, додавши смайлики сміху крізь сльози.

Аріна Сабаленко на WTA Finals-2024

Білоруска приїхала на Підсумковий турнір у статусі першої ракетки світу. Два тижні тому вона обійшла в класифікації польську тенісистку Ігу Свьонтек.

Сабаленко потрапила до "фіолетової" групи змагань. Там її суперницями будуть італійка Жасмін Паоліні, Єлена Рибакіна з Казахстану та китайська спортсменка Чжен Ціньвень. У півфінал проб'ються дві найкращі тенісистки квартету.

Сабаленко вчетверте поспіль вийшла на WTA Finals. Найвищим її досягненням залишається програний француженці Каролін Гарсії фінал 2022 року.

До слова, раніше Людмила Кіченок отримала суперниць на WTA Finals-2024 у парі з Остапенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Футбол
NEWS
Обмеження на дорогах, бронювання, прикордонний контроль: що зміниться з 1 листопада в Україні
Обмеження на дорогах, бронювання, прикордонний контроль: що зміниться з 1 листопада в Україні
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна