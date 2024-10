From hero to zero. Перша ракетка світу зганьбилася в іншому виді спорту: відео

26-річна білоруска не поладнала з м'ячем, більшим за тенісний. Першу ракетку світу запросили продемонструвати футбольні навички.

Сабаленко виклик прийняла, але "челендж" провалила. Замість удару в один із отворів у воротах вона поцілила прямісінько в голову дівчині-фотографу. Тенісистка відразу побігла перепросити, але репортер запевнила, що з нею все гаразд.

"Наша номер один у світі Аріна Сабаленко наносить серйозну шкоду в Ер-Ріяді", – підписала відео Жабер, додавши смайлики сміху крізь сльози.

Our world number one @SabalenkaA is doing serious damages in Riyadh pic.twitter.com/Sv9FFNNeWq