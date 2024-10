Из hero to zero. Первая ракетка мира опозорилась в другом виде спорта: видео

26-летняя белоруска не поладила с мячом больше теннисного. Первую ракетку мира пригласили продемонстрировать футбольные навыки.

Соболенко вызов приняла, но "челлендж" провалила. Вместо удара в одно из отверстий в воротах она попала прямо в голову девушке-фотографу. Теннисистка сразу побежала извиниться, но репортер заверила, что с ней все в порядке.

"Наш номер один в мире Арина Соболенко наносит серьезный вред в Эр-Рияде", – подписала видео Жабер, добавив смайлики смеха сквозь слезы.

Our world number one @SabalenkaA is doing serious damages in Riyadh pic.twitter.com/Sv9FFNNeWq