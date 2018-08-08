Санкції проти Ірану: в Німеччині заявили, що США повинні враховувати інтереси ЄС

Берлін підкреслює, що санкції США проти Ірану мають екстериторіальний ефект і порушують міжнародне право

Сполучені Штати повинні враховувати інтереси Європейського союзу при введенні санкцій проти Ірану. Про це в середу заявили представники уряду Німеччини, передає агентство Reuters.

Влада ФРН відзначила, що санкції США проти Ірану мають екстериторіальний ефект і порушують міжнародне право, у зв'язку з цим Німеччина розраховує, що Вашингтон розгляне європейські інтереси при введенні таких обмежувальних заходів.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава США Дональд Трамп пригрозив наслідками ведення бізнесу з Іраном. Він зазначив, що кожен, хто веде бізнес з Іраном, не матиме справ з його країною. Президент США підкреслив, що санкції проти Ірану офіційно введені у дію, і найбільш жорсткі за весь час, а в листопаді планується їх посилити.

Міністр Великобританії у справах Близького Сходу і Північної Африки Алістер Берт у свою чергу зазначив, що європейські компанії зможуть захиститися від нових санкцій США проти Ірану. За словами Берта, оскільки 7 серпня санкції Вашингтона проти Ірану будуть відновлені, набуде чинності новий закон ЄС про захист європейських компаній, який спрямований на пом'якшення дії американських санкцій.