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Фриланд заявила, что Россия может вернутся в G7 только после возвращения Крыма

Новости » Политика    23.08.2019 - 02:46
Фриланд заявила, что Россия может вернутся в G7 только после возвращения Крыма
Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Также РФ должна прекратить войну на Донбассе

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что возвращение России в G7 ("Большую семерку") возможно только после прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление было сделано во время совместного выступления в Оттаве с госсекретарем США Майком Помпео. Фриланд сказала, что позиция Канады в отношении участия России в G7 "очень ясна".

"Нарушение Россией международного права при вторжении в Крым и его аннексии, продолжение поддержки войны на Донбассе, - это то, что мы не можем допустить", - сказал Фриланд

Она добачила, что если Москва хочет присоединиться к международной делегации, она должна прекратить войну на Донбассе и покинуть Крым.

"Если эти условия будут выполнены, я думаю, что все мы были бы рады приветствовать Россию, которая снова стремится стать членом доброй позиции нашей группы единомышленников", - добавил Фриланд.

Ранее в правительстве Канады выступили против возвращения России в G7. Также подчеркнули, что Россию официально не приглашали на ближайший саммит "Большой семерки" во Францию.

РБК-Украина писало, что группа мировых лидеров G7, вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России в "Большую семерку", но голосование по этому вопросу маловероятно.

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