Фріланд заявила, що Росія може повернутися в G7 тільки після повернення Криму

Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Також РФ повинна припинити війну на Донбасі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що повернення Росії в G7 ("Велику сімку") можливе тільки після припинення війни на Донбасі і повернення Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву було зроблено під час спільного виступу в Оттаві з держсекретарем США Майком Помпео. Фріланд сказала, що позиція Канади щодо участі Росії в G7 "дуже ясна".

"Порушення Росією міжнародного права при вторгненні в Крим і його анексії, продовження підтримки війни на Донбасі, - це те, що ми не можемо допустити", - сказав Фріланд

Вона добачила, що якщо Москва хоче приєднатися до міжнародної делегації, вона повинна припинити війну на Донбасі і покинути Крим.

"Якщо ці умови будуть виконані, я думаю, що всі ми були б раді вітати Росію, яка знову прагне стати членом доброї позиції нашої групи однодумців", - додав Фріланд.

Раніше в уряді Канади виступили проти повернення Росії в G7. Також підкреслили, що Росію офіційно не запрошували на найближчий саміт "Великої сімки" у Францію.

РБК-Україна писало, що група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірно.