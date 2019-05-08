Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине

Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд провела встречу с государственным секретарем США Майк Помпео, во время которой был обсужден вопрос Украины. Об этом Фриланд сообщила в своем Twitter.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество Канады и США в ключевых направлениях, среди которых - работа в Украине.

"Большая встреча с секретарем Помпео, во время которой мы обсуждали отношения Канады и США, включая четкий суверенитет Канады над Северо-Западным проходом, а также нашу совместную работу в Арктике, NAFTA, Венесуэле и Украине", - написала Фриланд.

Также она сообщила, что встретилась с главой МИД Норвегии Инэ Эриксен Сорейде, во время встречи, в частности, говорили, о внедрении реформ в Украине.

"Было приятно снова встретиться с моим другом Инэ Эриксен Сорейде для обсуждения Арктики, изменения климата и Конференции по реформам в Украине", - написала Фриланд.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину и на этой неделе встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко.

РБК-Украина писало, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил перспективы сотрудничества США с Украиной после выборов. Он подтвердил приверженность США работе с тем, кого украинский народ изберет для достижения успеха безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины.