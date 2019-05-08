Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України. Про це Фріланд повідомила у своєму Twitter.

Під час зустрічі обговорювалася співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - робота в Україні.

"Велика зустріч з секретарем Помпео, під час якої ми обговорювали відносини Канади та США, включаючи чіткий суверенітет Канади над Північно-Західним проходом, а також нашу спільну роботу в Арктиці, NAFTA, Венесуелі та Україні", - написала Фріланд.

Також вона повідомила, що мала зустріч з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде, під час якої, зокрема, говорили, про впровадження реформ в Україні.

"Було приємно знову зустрітися з моїм другом Іне Еріксен Сорейде для обговорення Арктики, зміни клімату та Конференції з реформ в Україні", - написала Фріланд.

Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і президентом Петром Порошенком.

РБК-Україна писало, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив про перспективи співпраці США з Україною після виборів. Він підтвердив прихильність США роботі з тим, кого український народ обере для досягнення успіху безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України.