Фріланд пішла з посади міністра фінансів Канади і написала листа Трюдо

За словами посадовиці, Джастін Трюдо «позбавив її своєї довіри», запропонувавши піти з посади і обійняти інший пост.

"У п'ятницю ви сказали, що більше не бажаєте бачити мене на посаді міністра фінансів. Ви запропонували мені іншу посаду у кабінеті. Подумавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр повинен говорити від імені прем'єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", - написала Фріланд.

За словами політикині, останніми тижнями вони з прем’єром Трюдо мали низку суперечок щодо майбутнього шляху Канади. Зокрема, мова йшла про можливе запровадження новообраним президентом Трампом 25% "карального" мита на канадські товари.

"Ми повинні дуже серйозно поставитися до цієї загрози. Це означає, що сьогодні ми повинні зберігати фінансову стабільність, щоб ми мали резерви, які можуть знадобитися у разі майбутньої тарифної війни. Це означає відмову від дорогих політичних хитрощів, які ми важко можемо собі дозволити і які змушують канадців сумніватися в тому, що ми усвідомлюємо серйозність ситуації", - зазначила Фріланд.

Щодо своїх майбутніх кроків у політиці Фріланд розповіла, що має намір балатуватися на наступних парламентських виборах.