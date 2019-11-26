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Порошенко в Канаде встретился с премьером провиции Альберта

Новости » Политика     26.11.2019 - 10:07
Порошенко в Канаде встретился с премьером провиции Альберта
Фото: Петр Порошенко и Джейсон Кенни (eurosolidarity.org)

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины со стороны Канады

Во время визита в Канаду пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко встретился с премьер-министром провинции Альберта Джейсоном Кенни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

Порошенко выразил глубокую признательность Канаде за постоянную поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет, территориальную целостность и в противодействии российской агрессии.

Пятый президент отметил весомый личный вклад Кенни в развитие новой украинской армии, поскольку именно по его инициативе как тогдашнего министра национальной обороны Канады в апреле 2015-го года была начата программа тренировок украинских войск канадскими вооруженными силами UNIFIER.

Порошенко подчеркнул важность продолжения помощи канадской стороны в усилении устойчивости Украины путем активизации военных учений, углублении военно-технического сотрудничества и торговли оборонительным летальным вооружением.

Отдельное внимание было обращено на сохранение санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также активизации противодействия дезинформации российских кампаний в западных странах.

Порошенко также отметил, что Украина традиционно пользуется двухпартийной поддержкой в Канаде.

Во время встречи были обсуждены вопросы деятельности украинской общины в провинции Альберта и пути улучшения ее образовательных, культурных и экономических возможностей, а также изучение украинского языка.

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Новости Украины Порошенко ПетрКанадаЕвропейская солидарность
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