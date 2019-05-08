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Фриланд обсудит выдачу РФ паспортов жителям ОРДЛО на уровне G7

Новости » Политика    08.05.2019 - 17:38
Фриланд обсудит выдачу РФ паспортов жителям ОРДЛО на уровне G7
Фото: Христя Фриланд и Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман подчеркнул, что выдача паспортов РФ является частью гибридной войны России против Украины

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что будет говорить о выдаче Россией паспортов украинским гражданам в ОРДЛО на дипломатическом уровне G7. Об этом написал глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

Гройсман отметил, что выдача паспортов РФ является частью гибридной войны России против Украины. Он подчеркнул, что Фриланд поддержала позицию украинской власти по поводу этих паспортов.

Фриланд обсудит выдачу РФ паспортов жителям ОРДЛО на уровне G7

"Рассказал Христе Фриланд о нашем решении о непризнании фейковых российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий. Это часть гибридной войны против Украины. Глава МИД Канады поддержала нашу позицию и заверила, что будет говорить об этом на дипломатическом уровне G7", - отметил глава украинского правительства.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Как писало РБК-Украина, Совет Европейского союза на уровне глав министерств иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о признании недействительными паспортов, которые будут выданы органами Российской Федерации после 28 апреля 2019 года.

МИД просит расширить санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ОРДЛО Страны ЕС в Брюсселе обсудят выдачу паспортов РФ украинцам в ОРДЛО
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