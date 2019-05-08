ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фріланд обговорить видачу РФ паспортів жителям ОРДЛО на рівні G7

Новини » Політика    08.05.2019 - 17:38
Фріланд обговорить видачу РФ паспортів жителям ОРДЛО на рівні G7
Фото: Христя Фріланд та Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман підкреслив, що видача паспортів РФ є частиною гібридної війни Росії проти України

Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що говоритиме про видачу Росією паспортів українським громадянам в ОРДЛО на дипломатичному рівні G7. Про це написав глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман у своєму Twitter.

Гройсман зазначив, що видача паспортів РФ є частиною гібридної війни Росії проти України. Він підкреслив, що Фріланд підтримала позицію української влади щодо цих паспортів.

Фріланд обговорить видачу РФ паспортів жителям ОРДЛО на рівні G7

"Розповів Христі Фріланд про наше рішення щодо невизнання фейкових російських паспортів, які видаватимуть жителям окупованих територій. Це частина гібридної війни проти України. Глава МЗС Канади підтримала нашу позицію і запевнила, що говоритиме про це на дипломатичному рівні G7", - зазначив глава українського уряду.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції щодо Російської Федерації через видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Як писало РБК-Україна, Рада Європейського союзу на рівні глав міністерств закордонних справ 13-14 травня у Брюсселі планує обговорити спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України в ОРДЛО.

Крім того, уряд України прийняв рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року.

МЗС просить розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО Країни ЄС у Брюсселі обговорять видачу паспортів РФ українцям в ОРДЛО
Новини України Російська ФедераціяВолодимир ГройсманКанадапаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся