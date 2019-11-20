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Фріланд призначена заступником прем'єр-міністра Канади

Новини » Політика     20.11.2019 - 23:10
Фріланд призначена заступником прем'єр-міністра Канади
Фото: Христя Фліланд (РБК-Україна)

У попередньому канадському уряді не було такої посади

Христя Фріланд, котра досі обіймала посаду міністра закордонних справ Канади, стала заступником прем'єр-міністра та міністром міжурядових справ Канади. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє сайт прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Трюдо у середу, 20 листопада, представив Фріланд генерал-губернатору Канади Жюлі Паєтту у ході церемонії присяги нового кабміну країни. Церемонія відбулася в Оттаві у резиденції Паєтт Рідо-Холл.

Як повідомляють ЗМІ, Міністерство міжурядових справ Канади є новим. Відомство буде займатися вирішенням у країні внутрішніх проблем. Міністерство створили після виборів парламенту, на яких політична сила Трюдо - Ліберальна партія, що була правлячою, отримала перемогу, але не більшість голосів.

Зазначимо, що в канадській історії Фріланд стала десятим заступником прем'єр-міністра країни. У складі минулого уряду Трюдо не було такої посади.

Нагадаємо, новим міністром закордонних справ Канади замість Христі Фріланд призначений член канадського парламенту Франсуа-Філіп Шампань.

Христі Фріланд 51 рік. Вперше вона обрана членом парламенту в Торонто-центрі в липні 2013 року. У жовтні 2015 року стала членом парламенту в Університеті Розедейл, а в жовтні 2019 року була переобрана.

З 2015 по 2017 рік міністр Фріланд займав посаду міністра міжнародної торгівлі Канади, контролюючи успішні переговори щодо угоди Канади про вільну торгівлю з Європейським Союзом CETA. З 2017 по 2019 рік обіймала посаду міністра закордонних справ Канади.

Міністр Фріланд розмовляє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами і живе в Торонто зі своїм чоловіком та трьома дітьми. Народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом’як-Фріланд, українка за походженням.

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