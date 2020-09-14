Фото: Михаил Фридман (letterone.com)

Победитель получит возможность выступить с концертами на престижных джазовых фестивалях Европы

Бизнесмен, основатель Alfa-Group и акционер инвестиционной компании LetterOne Михаил Фридман учредил международную джазовую премию.

Об этом сообщает пресс-служба Leopolis Jazz Fest.

Сообщается, что молодые джазовые музыканты из Украины могут подать заявку на участие в европейском конкурсе "LetterOne RISING STARS Jazz Awards" до 31 октября.

Победитель получит возможность выступить с концертами на престижных джазовых фестивалях Европы в 2021 году. Среди европейских фестивалей-партнеров премии и львовский Leopolis Jazz Fest.

Помимо организации тура, конкурс берет на себя поддержку и продвижение музыканта. Тур и маркетинговая кампания приравниваются к денежной сумме 75,000 евро. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

Напомним, в 2019 году победитель "LetterOne RISING STARS Jazz Awards" был выбран из более 700 поданных заявок.

Победителями конкурса прошлых лет стали: Kathrine Windfeld, Adrien Brandeis, который своим концертом открыл программу главной сцены львовском Leopolis Jazz Fest в 2019 году, а также 18-летний Tom Ibarra, выступивший на Leopolis Jazz Fest в 2018 году.

В состав жюри входят известные артисты, музыканты, деятели культуры: британский исполнитель Jamie Cullum, соучредитель джазового фестиваля в Монреале Andre Menard, американская джазовая певица Dee Dee Bridgewater.

В 2019 году главой жюри премии стал десятикратный лауреат Грэмми George Benson.

В свою очередь, Михаил Фридман в 2011 стал инициатором создания джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который вошел в десятку лучших европейских фестивалей по версии британского издания The Guardian.