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Фрідман заснував міжнародну джазову премію

Лондон, Понеділок 14 вересня 2020 11:22
Фрідман заснував міжнародну джазову премію
Фото: Михайло Фрідман (letterone.com)
Автор: РБК-Україна

Переможець отримає можливість виступити з концертами на престижних джазових фестивалях Європи

Бізнесмен, засновник Alfa Group і акціонер інвестиційної компанії LetterOne Михайло Фрідман заснував міжнародну джазову премію.

Про це повідомляє прес-служба Leopolis Jazz Fest.

Повідомляється, що молоді джазові музиканти з України можуть подати заявку на участь у європейському конкурсі "LetterOne RISING STARS Jazz Awards" до 31 жовтня.

Переможець отримає можливість виступити з концертами на престижних джазових фестивалях Європи у 2021 році. Серед європейських фестивалів-партнерів премії та львівський Leopolis Jazz Fest.

Крім організації туру, конкурс бере на себе підтримку і просування музиканта. Тур і маркетингова кампанія прирівнюються до грошової суми 75,000 євро. Подати заявку на участь можна на сайті конкурсу.

Нагадаємо, у 2019 році переможець "LetterOne RISING STARS Jazz Awards" був обраний з понад 700 поданих заявок.

Переможцями конкурсу минулих років стали: Kathrine Windfeld, Adrien Brandeis, який своїм концертом відкрив програму головної сцени львівському Leopolis Jazz Fest у 2019 році, а також 18-річний Tom Ibarra, який виступив на Leopolis Jazz Fest у 2018 році.

До складу журі входять відомі артисти, музиканти, діячі культури: британський виконавець Jamie Cullum, співзасновник джазового фестивалю в Монреалі Andre Menard, американська джазова співачка Dee Dee Bridgewater.

У 2019 році головою журі премії став десятиразовий лауреат Ґреммі George Benson.

Своєю чергою, Михайло Фрідман у 2011 став ініціатором створення джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest, який увійшов у десятку найкращих європейських фестивалів за версією британського видання The Guardian.

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