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В ФРГ располагают доказательствами военных преступлений России в Украине: о чем речь

Фото: военные преступления российских оккупантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (ВКА) располагает доказательствами военных преступлений российских оккупантов в Украине. Речь идет о материалах, которые есть у спецслужб.

Об этом сообщил глава BKA Хольгер Мюнх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Мюнх утверждает, что ведомство располагает материалами спецслужб, включая Федеральную разведывательную службу. В частности, в распоряжении BKA есть записи переговоров российских военных, которые обсуждают зверства в отношении мирных граждан.

По его словам, задача ВКА - установить не только непосредственных исполнителей, но и ответственных за военные преступления на более высоких уровнях командования.

Он добавил, что суд Германии вправе вести процессы против военных преступников в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция поможет Украине эффективнее расследовать военные преступления России. Париж передаст Киеву мобильную систему для анализа ДНК.

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