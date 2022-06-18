В ФРГ располагают доказательствами военных преступлений России в Украине: о чем речь

Мюнх утверждает, что ведомство располагает материалами спецслужб, включая Федеральную разведывательную службу. В частности, в распоряжении BKA есть записи переговоров российских военных, которые обсуждают зверства в отношении мирных граждан.

По его словам, задача ВКА - установить не только непосредственных исполнителей, но и ответственных за военные преступления на более высоких уровнях командования.

Он добавил, что суд Германии вправе вести процессы против военных преступников в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.