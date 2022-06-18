У ФРН мають докази військових злочинів Росії в Україні: про що мова

Мюнх стверджує, що відомство володіє матеріалами спецслужб, включаючи Федеральну розвідувальну службу. Зокрема, у розпорядженні BKA є записи переговорів російських військових, які обговорюють звірства щодо мирних громадян.

За його словами, завдання ВКА - встановити не тільки безпосередніх виконавців, а й відповідальних за військові злочини на більш високих рівнях командування.

Він додав, що суд Німеччини має право вести процеси проти військових злочинців відповідно до принципу універсальної юрисдикції.