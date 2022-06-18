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У ФРН мають докази військових злочинів Росії в Україні: про що мова

Фото: військові злочини російських окупантів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (ВКА) має в своєму розпорядженні докази військових злочинів російських окупантів в Україні. Йдеться про матеріали, які є у спецслужб.

Про це повідомив глава BKA Хольгер Мюнх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Мюнх стверджує, що відомство володіє матеріалами спецслужб, включаючи Федеральну розвідувальну службу. Зокрема, у розпорядженні BKA є записи переговорів російських військових, які обговорюють звірства щодо мирних громадян.

За його словами, завдання ВКА - встановити не тільки безпосередніх виконавців, а й відповідальних за військові злочини на більш високих рівнях командування.

Він додав, що суд Німеччини має право вести процеси проти військових злочинців відповідно до принципу універсальної юрисдикції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція допоможе Україні ефективніше розслідувати військові злочини Росії. Париж передасть Києву мобільну систему для аналізу ДНК.

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